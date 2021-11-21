Артиллерийский обстрел Ясиноватой 21 ноября 2021 года: Появились фото разрушений

Машиностроительный завод. Фото: t.me/shevchenko_yas

Утром 21 ноября вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой. Повреждения получили: машиностроительный завод – разрушены кровля, фасад, разбиты все окна, повреждено оборудование и пожарная часть - повреждено караульное помещение и остекление здания

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что огонь по Ясиноватой вели военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных формирований Украины под командованием Олега Зенченко.

Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем официальном телеграм-канале опубликовал фото разрушений.

Машиностроительный завод. Фото: t.me/shevchenko_yas

Машиностроительный завод. Фото: t.me/shevchenko_yas

Машиностроительный завод. Фото: t.me/shevchenko_yas

Пожарная часть. Фото: t.me/shevchenko_yas

Пожарная часть. Фото: t.me/shevchenko_yas

Пожарная часть. Фото: t.me/shevchenko_yas

Пожарная часть. Фото: t.me/shevchenko_yas

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