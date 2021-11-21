Огонь по машиностроительному заводу в Ясиноватой вели военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады армии Украины

Ясиноватский машиностроительный завод попал под обстрел (архивное фото). Фото: denis-pushilin.ru

Огонь по городу Ясиноватая утром 21 ноября, в результате которого повреждения получил цех машиностроительного завода, вели военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных формирований Украины под командованием Олега Зенченко. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко рассказал, какие повреждения получил машиностроительный завод.

- Повреждения получил экспериментальный цех: разрушена кровля цеха, фасад, разбиты все окна. Также повреждено производственное оборудование, - сообщил Шевченко.

Напомним, что утром 21 ноября вооруженные формирования Украины открыли артиллерийский огонь по Ясиноватой. Огонь велся с 08.35 со стороны Авдеевки. Выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.

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