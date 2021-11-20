ОБСЕ обнаружила военную технику ВСУ в жилых районах Донбасса

Размещение бронетехники ВСУ зафиксировано еще в ряде поселений у линии соприкосновения. Фото: штаб «ООС»

В нарушение Минских договоренностей украинские силовики продолжают стягивать военную технику к линии разграничения, размещая ее в населенных пунктах и скрывая от глаз наблюдателей ОБСЕ. На днях представители миссии обнаружили на Донбассе еще с полсотни единиц вооружения ВСУ. Об этом говорится в отчете организации от 19 ноября 2021 года.

В нем сообщается, что в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Троицкое и Гранитное мониторинговый патруль зафиксировал присутствие 2 минометов. За линией отвода были также замечены 7 гаубиц «Акация» калибром 152 миллиметра, 12 противотанковых пушек «Рапира» калибром 100 миллиметров и 25 танков, однако все они находятся в неположенном для этого месте - в окрестностях села Новониколаевка в 70 километрах к юго-западу от Донецка и на железнодорожной станции города Красноармейск.

Наблюдатели также указали, что в районе заповедника «Клебан-Бык» под Горловкой они увидели 7 противотанковых пушек.

- Еще 6 боевых и 2 разведывательно-дозорных машины замечены возле населенных пунктов Богдановка, Воздвиженка, Криничное и Станица Луганская, - сказано в отчете ОБСЕ.

Читайте также

ВСУ разместили зенитку и танк в подконтрольных Киеву поселках Войтово и Чабановка

Техника обнаружена в зоне ответственности 79-й бригады (подробнее)