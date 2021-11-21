Обстрелом ВСУ в Ясиноватой поврежден машиностроительный завод

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Ясиноватой поврежден один из цехов машиностроительного завода. Об этом сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

- Сегодня утром в результате обстрела поврежден цех на Ясиноватском машиностроительном заводе, - сообщил он.

На данный момент подробности выясняются. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и уточнения информации.

Напомним, что утром 21 ноября вооруженные формирования Украины открыли артиллерийский огонь по Ясиноватой. Огонь велся с 08.35 со стороны Авдеевки. Выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.

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