Андрей Марочко: Взятый в плен ВСУ Александр Лопушняк, как и многие добровольцы, приехал в Донбасс защищать своих родственников

Временное удостоверение личности, которое ВСУ изъяли у Александра Лопушняка. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Военный эксперт, подполковник запаса НМ ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники информации, поделился сведениями о военнослужащем Народной милиции ЛНР, которого взяли в плен украинские военные.

- По данным моего источника, попавший в украинский плен наш военнослужащий Александр Лопушняк, 15.04.1979 года рождения. Уроженец Якутской АССР, гражданин РФ, - написал на своей странице в соцсети Марочко.

Он также рассказал, что Лопушняк до гражданской войны в Донбассе детство и юность провел на Луганщине. Учился в Краснолучском горном техникуме (с 2008 года Краснолучский горнопромышленный колледж), который закончил в 1999 году.

- Как и многие другие добровольцы Александр приехал защищать своих родственников, проживающих на территории ЛНР, - отметил Марочко.

По поводу допроса СБУ, видео которого распространили украинские СМИ, военный эксперт из ЛНР обратил внимание, что очевидно текст написан СБУ, и Лопушняк его читает.

- Есть ряд неточностей, а замыленное лицо скрывает следы пыток и признаки чтения с бумаги, - подчеркнул Марочко. - Также присутствуют и другие признаки, но указывать их не буду, поскольку этой информацией может воспользоваться противник.

По информации ВСУ, Александра Лопушняка взяли в плен вечером 15 ноября. Сегодня, 17 ноября, об этом факте сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- Следующим шагом украинских боевиков по дестабилизации ситуации в зоне конфликта стал захват военнослужащего Республики, что является грубым нарушением Минских договоренностей, - сказал Лещенко.

По данным Народной милиции, в отношении пленного применяется физическое, моральное и медикаментозное воздействие для принуждения его к даче ложных показаний. Это делается для формирования доказательной базы с целью оправдания преступных действий украинской стороны, грубо нарушившей первый пункт дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, запрещающий разведывательно-диверсионные действия.

- Мы призываем наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия, повлекший за собой гибель и пленение наших бойцов, а также содействовать возвращению похищенного военнослужащего Народной милиции ЛНР, - призвал Лещенко.

Напомним, что 13 октября ВСУ взяли в плен сотрудника представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Вооруженное нападение произошло во время согласованных с украинской стороной в СЦКК работ по очистке дороги у КПВВ «Первомайск-Золотое».

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