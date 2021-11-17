Украинские силовики захватили в плен защитника ЛНР

ВСУ использовали диверсионно-разведывательную группу для захвата защитника ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Киевские силовики захватили в плен военнослужащего Народной милиции. Об этом сообщил начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко.

- Следующим шагом украинских боевиков по дестабилизации ситуации в зоне конфликта стал захват одного военнослужащего Республики, что является грубым нарушением Минских договоренностей, - сказал Лещенко.

По данным Народной милиции, в отношении пленного применяется физическое, моральное и медикаментозное воздействие для принуждения его к даче ложных показаний.

- Мы призываем наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия, повлекший за собой гибель и пленение наших бойцов, а также содействовать возвращению похищенного военнослужащего Народной милиции ЛНР, - призвал Лещенко.

Напомним, что 13 октября ВСУ взяли в плен сотрудника представительства ЛНР в СЦКК. Вооруженное нападение произошло во время согласованных с украинской стороной в СЦКК работ по очистке дороги у КПВВ «Первомайск-Золотое».

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