По селу в ЛНР украинские военные нанесли мощный удар из 122-миллиметровых артиллерийских орудий

По селу в ЛНР украинские военные стреляли из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 17 ноября, утром киевские силовики обстреляли из 122-мм артиллерийских орудий село Калиново-Борщеватое. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 08:40 из района поселка Камышеваха ВСУ подвергли обстрелу населенный пункт Калиново-Борщеватое с применением артиллерии калибра 122 мм. Было выпущено 20 снарядов, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что сегодня в три часа ночи киевские силовики нанесл удар из артиллерийских орудий калибра 152 мм по селу Красный Лиман Славяносербского района. Огонь велся с позиций в районе села Муратово.

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