Украинская армия в три часа ночи одновременно обстреляла из тяжелой артиллерии села в ДНР и ЛНР

По селу в ЛНР украинские военные стреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 17 ноября, в три часа ночи киевские силовики нанесли удары из крупнокалиберных артиллерийских орудий и минометов по двум населенным пунктам на территории ЛНР и ДНР.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм село Красный Лиман Славяносербского района. Огонь велся с позиций в районе села Муратово.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли из тяжелых минометов поселок Лозовое Ясиноватского района. Он расположен на западной окраине Донецка. Было выпущено 10 мин калибром 120 мм. Огонь велся с позиций в районе поселка Невельское.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Подразделения Народной милиции республик отработали по позициям и огневым точкам противника.

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