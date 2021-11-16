В районе поселка Луганское в ЛНР замечены четыре беспилотника ВСУ

ВСУ применили сразу четыре БПЛА в районе Луганского в ЛНР. Фото: Фейсбук

Сразу четыре беспилотных летательных аппарата вооруженные формирования Украины применили в районе населенного пункта Луганское в ЛНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В нарушение дополнительных мер противник осуществил запуск сразу четырех беспилотников в районе населенного пункта Луганское, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Напомним, для обстрела территории ДНР армия Украины применяет беспилотные летательные аппараты. Боеприпасы чаще всего сбрасывают без расчетов и целей – куда попадет. В результате такой бомбардировки в поселке Гольмовский, в Горловке, взрывчатка угодила в машину - тяжелые ранения получили трое мирных жителей. Также были совершены попытки подрыва при помощи беспилотника нефтебазы в Кировском районе Донецка.

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