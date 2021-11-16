Украинские солдаты пытались сбить беспилотник ОБСЕ, чтобы скрыть размещение своего вооружения

ВСУ препятствуют работе ОБСЕ. Фото: Фейсбук

Солдаты вооруженных формирований Украины обстреляли беспилотный летательный аппарат ОБСЕ в районе Новозвановки. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Боевики 24-й бригады с целью сокрытия нарушений обстреляли БПЛА ОБСЕ в районе населенного пункта Новозвановка, - говорится в сообщении.

В районах населенных пунктов Счастье и Луганское военнослужащие ВСУ глушили беспилотники Специальной мониторинговой миссии.

- Мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

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