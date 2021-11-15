В ДНР и ЛНР отреагировали на подписание президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки Донбассу

В условиях экономической блокады, организованной Украиной и ее пособниками, помощь России трудно переоценить Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Своим указом президент РФ Владимир Путин сделал еще один важнейший шаг в поддержку Донбасса - теперь Россия в полной мере открыла свои рынки для товаров, которые производятся в ДНР и ЛНР. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Признание сертификатов происхождения местных товаров, их допуск к госзакупкам наравне с российскими, отмена квот - как на экспорт, так и на импорт из Российской Федерации, дает промышленным предприятиям ДНР и ЛНР такие же права, как и производителям России, пояснил он.

От имени жителей Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Владимира Путина за такой нужный для Донбасса гуманитарный шаг.

- Трудно умалить важность этого указа для республик Донбасса во время экономической блокады! Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест, - подчеркнул он.

Свою признательность от лица жителей Луганской Народной Республики выразил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Пока «сограждане» обстреливают нашу территорию - братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу. Жители ЛНР благодарят президента России за подписание соответствующего указа! - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Принятый Путиным указ является серьезным шагом на пути интеграции республик Донбасса и РФ. Такое мнение высказал сегодня также представитель ЛНР в минской подгруппе по политическим вопросам Родион Мирошник.

- В условиях экономической блокады, организованной Украиной и ее пособниками, этот шаг трудно переоценить. Он снимает серьезные ограничения, которые не позволяли двигаться в сторону восстановления экономики республик, - отметил он и подчеркнул, что для Киева это будет слом планов по экономическому удушению Донбасса.

Российский рынок стал доступней для товаров из ДНР и ЛНР. Фото: сайт Главы ДНР

Напомним, сегодня, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В нем он поручил российскому правительству в течение месяца принять ряд мер, которые позволят смягчить условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Речь идет о признании Россией товарных сертификатов республик. А это значит, что отныне товары, произведенные здесь, смогут участвовать в госзакупках наравне с российскими.

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