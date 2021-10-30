Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на автомобиль в Горловке: Трое мирных жителей получили тяжелые ранения

Киеву перемирие ни по чем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое мирных жителей получили тяжелые ранения в горловском поселке Гольмовский 30 октября. В роковой момент они находились в автомобиле возле дома. Люди получили осколочные ранения в результате разрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника ВСУ.

- В результате взрыва неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, трое мирных жителей 1966, 1986 и 1967 годов рождения, находившиеся в легковом автомобиле около дома в поселке Гольмовский города Горловки, получили тяжелые ранения, - говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

По вопиющему факту СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

По данным главы администрации Горловки Иван Приходько, ЧП произошло возле дома №4 в переулке Малый. Состояние одного из пострадавших критическое.

Обстоятельства артобстрела уточняют представители ДНР в СЦКК. В последнее время украинские военные в разы увеличили интенсивность обстрелов. И это при том, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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