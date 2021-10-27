Украинские военные активно используют беспилотники для ударов по территории ДНР. Фото: МОУ

Сегодня, 27 октября, украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Кировском районе Донецка. На крыше одного из резервуаров обнаружены фрагменты БПЛА. К счастью, никто не пострадал, все сотрудники были оперативно эвакуированы.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС ДНР. Ожидается, что на место взрыва приедут наблюдатели мониторинговой миссией ОБСЕ. В ДНР надеются, что представители ОБСЕ не оставят без внимания этот инцидент и, наконец, донесут до мировой общественности, что Украина использует террористические методы ведения войны в Донбассе.

Напомним, это не первая атака на нефтебазу. В сентябре украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище. В результате были уничтожены сотни тонн топлива.

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