ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Фейсбук
Утром 21 ноября вооруженные формирования Украины открыли артиллерийский огонь по Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Огонь велся с 08.35 со стороны Авдеевки. Выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра, - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.
- Украинская сторона в СЦКК вновь проигнорировала запрос об установлении тишины путем задействования координационного механизма.
Напомним, что за предыдущие сутки украинские вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв поселки Зайцево, расположенное к северу от Горловки, а также Александровка и шахты «Трудовская», которые находятся в западной части Донецка.
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