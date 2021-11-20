За сутки ВСУ выпустили по ДНР с полсотни боеприпасов

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии трижды нарушили тишину на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под огнем противника оказались сразу три поселка - Зайцево, расположенное к северу от Горловки, а также Александровка и шахты «Трудовская», которые находятся в западной части Донецка.

- При их обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметров и станковый автоматический гранатомет, - рассказали наблюдатели.

Всего по территории Республики украинские силовики выпустили 49 боеприпасов.

Напомним, днем ранее ВСУ дважды открывали огонь по ДНР. Под прицелом оказались поселок шахты «Трудовская» в Донецке и село Васильевка возле Ясиноватой. В их направлении были выпущены 14 мин.

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