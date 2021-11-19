За сутки подразделения ВСУ выпустили по ДНР 14 мин

Противник продолжает терроризировать мирное население Республики. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения киевской армии дважды нарушили режим тишины на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем оказались поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка и село Васильевка в окрестностях Ясиноватой. При их обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметров, из которых выпустили 14 мин, - рассказали наблюдатели.

Напомним, днем ранее ВСУ трижды обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. В ее направлении противник выпустил более 40 боеприпасов самых различных видов.

А сегодня утром киевские военные обстреляли из минометов поселок шахты «Трудовская» в Донецке. Как уже отмечалось, с 15 ноября этот район столицы регулярно подвергается обстрелам украинской армии.

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