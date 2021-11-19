Украинская армия обстреляла из минометов поселок шахты «Трудовская» в Донецке

Огонь был открыт в 07.36 со стороны подконтрольной Украине Марьинки. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром подразделения украинской армии открыли минометный огонь по поселку шахты «Трудовская», расположенному в западной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 07.36 со стороны подконтрольной Украине Марьинки. По западу Донецка были выпущены 15 мин калибром 82 миллиметра, - заявили наблюдатели.

Данных о пострадавших и новых повреждениях инфраструктуры в результате обстрела не поступало.

Напомним, что поселок шахты «Трудовская» находится в Петровском районе Донецка и практически является линией фронта на западе столицы. С 15 ноября этот населенный пункт ежедневно подвергается атакам ВСУ. Только за первую половину ноября здесь трижды фиксировали обстрелы.

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