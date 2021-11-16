Украинская армия обстреляла донецкий поселок шахты «Трудовская»

ВСУ не прекращают обстрелов. Фото: Фейсбук

Утром 16 ноября вооруженные формирования Украины открыли огонь по западной окраине столицы Донецкой Народной Республики. Под огонь киевских силовиков попал поселок шахты «Трудовская». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Украинские войска открыли огонь со стороны города Марьинки в 09.26. По Донецку было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметров, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Напомним, что 15 ноября украинские вооруженные формирования обстреляли школу в Луганской Народной Республике во время занятий. В момент обстрела на занятиях находились 40 детей и 26 педагогов.

- Обстрел начался в 12.30. Украинские силовики произвели пять выстрелов из гранатомета, использовалось также и стрелковое оружие, - рассказали представители ЛНР в СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР и ЛНР отреагировали на подписание президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки Донбассу

Такое решение в республиках расценивают, как серьезный шаг на пути к интеграции в РФ (подробнее)