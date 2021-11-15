В ЛНР сообщили про обстрел школы во время занятий

В учебном заведении было повреждено остекленение. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Сегодня под обстрел украинской армии попала средняя школа в поселке Золотое-5 на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 12.30. Украинские силовики произвели пять выстрелов из гранатомета, использовалось также и стрелковое оружие. В результате повреждено остекление в средней школе №4 по улице Войкова, 3а, - рассказали наблюдатели.

Как отметила директор учебного заведения Марина Ткаченко, в этот день в школе находились 40 учеников и 26 учителей. На момент обстрела детей спрятали в бомбоубежище, после чего их забрали родители.

- Конечно, для нас это дело уже привычное, но все же вызвало и беспокойство, и смятение. Слава Богу, все остались живы, - рассказала она журналистам Луганского информационного центра.

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