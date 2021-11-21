Обстрел Ясиноватского машзавода является попыткой дискредитировать указ по Донбассу - политолог

21 ноября ВСУ обстреляли машзавод. ФОТО: Дмитрий Шевченко

Утром 21 ноября ВСУ нанесли удар по Ясиноватой и ее окрестностям. Свое мнение о происшедшем «КП» рассказал наш эксперт Дмитрий Кузьменко.

- Ситуация в Ясиноватой остается особенно напряженной. Как недавно указывал военный эксперт, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский, пригороды между Ясиноватой и Авдеевкой (т.н. «промка» или промзона Авдеевского коксохима) была и есть крайне опасным местом. Позиции защитников ДНР и украинских войск находятся в некоторых местах меньше, чем в пятистах метрах друг от друга!

Вот и сегодня, 21 ноября, обстреляли и наших военных, и мирных жителей, и пожарных МЧС. СЦКК насчитали 5 прилетов снарядов калибром 122 мм, местные жители – 32. Почему украинские военные это делают? Потому, что могут. Фронтовых штурмовиков Су-25 (на военном сленге «Грач») в воздухе нет, вот и играют они в войну.

- Как вы думаете, сегодняшний обстрел Ясиновасткого машиностроительного завода может быть связан с указом Владимира Путина, облегчающем реализацию продукции из ДНР в России?

- Вполне возможно. Но этот завод и до указа обстреливали. Цель ВСУ – максимальное разрушение инфраструктуры Республики, особенно зимой. Сделать так, чтобы здесь жить стало невозможным, начался массовый исход людей, а потом показать по всем каналам – смотрите, люди не хотят жить в непризнанном государстве и бегут. А кто свет с помощью артиллерии выключил – так «боевики сами себя обстреливают». А ВСУ как-бы не причём. В эту демагогию, пожалуй, верят только они сами – но тактика остается прежней: расстреливать ключевые узлы инфраструктуры и промышленности, но так, чтоб не слишком возмущалось мировой сообщество. Рано утром коротким огневым налетом, например.

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