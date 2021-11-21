Украинская армия обстреляла из артиллерии Ясиноватский машзавод: Разрушена кровля, разбиты все окна, повреждено оборудование

Ясиноватский машиностроительный завод попал под украинский обстрел (архивное фото). Фото: denis-pushilin.ru

Украинские вооруженные формирования утром 21 ноября открыли огонь по Ясиноватой. Обстрел велся с применением артиллерии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Огонь велся с 08.35 со стороны Авдеевки. Выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

- Украинская сторона в СЦКК вновь проигнорировала запрос об установлении тишины путем задействования координационного механизма, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Стало известно, что в результате обстрела повреждения получил один из цехов машиностроительного завода.

- Сегодня утром в результате обстрела поврежден цех на Ясиноватском машиностроительном заводе, - заявил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

Шевченко рассказал, какие повреждения получил машиностроительный завод.

- Повреждения получил экспериментальный цех: разрушена кровля цеха, фасад, разбиты все окна. Также повреждено производственное оборудование, - сообщил глава городской администрации.

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что огонь по городу Ясиноватая утром 21 ноября, в результате которого повреждения получил цех машиностроительного завода, вели военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных формирований Украины под командованием Олега Зенченко.

На данный момент подробности выясняются. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и уточнения информации.

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