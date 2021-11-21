Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко: Ситуация в Старомарьевке остается миной замедленного действия

Ситуация в Старомарьевке может обостриться в любой момент. ФОТО: Штаб ООС

Не утихают споры по поводу судьбы поселка Старомарьевка на юге Республики. Общепризнанным фактом является вторжение туда украинских войск, но каков статус селения сейчас – нейтральное или захвачено ВСУ? Кто его контролирует и несет ответственность за судьбы проживающих там людей? «Комсомолка» попробовала разобраться в ситуации.

Поселок на линии огня

Долгое время Старомарьевка оставалась в серой зоне – т.е. там не было ни ВСУ, ни защитников Республики. Делали покупки, получали пенсий и т.п. жители в соседнем Тельманово. Пока в населенный пункт 26 октября не ворвалась бронетехника под украинскими флагами.

Появились данные об арестах, в первую очередь, обладателей российских паспортов. Их там, по официальным данным, было около сорока человек.

А дальше начались странности. Сначала ВСУ Старомарьевку взяли, потом вроде как покинули. Или только сделали вид? В ДНР военные эксперты уверены, что они либо скрытно находятся в самом поселке, либо закрепились на его окраинах.

Затем последовал дебют купленных Украиной турецких ударных беспилотников Bayraktar. Появился новый фактор на поле боя, система, способная нести смерть вглубь территории Республики.

Напряженность растет по всей линии соприкосновения

Как отмечает военный эксперт, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский, военное решение проблемы Старомарьевки приведет к тому, что поселок перестанет существовать. Война просто сотрет его с лица земли.

Но в целом, по его словам, ВСУ демонстрируют агрессивность и стараются медленно продвигать свои позиции вглубь ДНР. Их тактика – сделать полуохват позиции защитников ДНР и начать методично его обстреливать с нескольких сторон. Солдаты гибнут, подвоз боеприпасов, еды и топлива (зимой в блиндаже без угля для печки не выжить) крайне затруднен и республиканское командование принимает решение ненамного отступить. Затем схема повторяется.

Гражданские власти, в свою очередь, говорят о продолжении практики «жить вам не дадим», начатой при президенте Порошенко. Так двум селам на юге ДНР грозит гуманитарная катастрофа. Там уже много дней нет света по вине украинских силовиков, которые артиллерийским огнем повредили трансформаторные подстанции.

Село Набережное обесточили 31 октября, через 9 дней Коминтерново. Линии электропередач проходят около линии фронта, а гарантий безопасности на время ремонта украинские военные не дают. Людей там осталось мало, но и тех хотят выбить – чтобы уже не стесняясь бить из артиллерии по всему, что движется, не опасаясь неудовольствия мирового сообщества.

«Комсомолка» спросила у донецкого политолога Дмитрия Кузьменко, что будет дальше.

– К чему может привести ситуация в Старомарьевке?

- Перед нами тот случай, который в дипломатии именуется прецедентом. Впервые за 7 лет войны мы стали свидетелями открытой агрессии Украины против обладателей российских паспортов, которые живут у себя дома, в родном селе. Это очень серьезно.

Да, добровольцы из России гибли еще в 2014 году, но они приехали воевать на стороне ДНР. Они знали, на что шли. А вот так хватать людей, просто за то, что у них паспорт из РФ – впервые. Аресты в поселке были, только общее число и судьба задержанных людей под вопросом. Таким образом, ситуация в Старомарьевке остается миной замедленного действия

- Некоторые люди, в том числе официальные лица, говорят, что никакого удара беспилотника не было. Что вы по этому поводу думаетет?

- Есть видео удара Bayraktar и даже признание о недостаточности эффекта: операторы машины разбили гаубицу, но не убили ее расчет. Стреляли боеприпасом, рассчитанным для бронетехники. Зачем они так поступили – это вопрос к командующему ООС.

- По вашему, что произошло в Старомарьевке?

- Украинским политикам и военным хватило цинизма объявить вторжение в поселок на нейтральной полосе гуманитарной акцией. Якобы еду и уголь доставили страдающему населению, хотя ранее именно этим занимался Красный крест. И как будто такое возят на бронетехнике. Но Украина давно забыла, что такое стыд и ответственность за свои слова, если дело идет о Донбассе.

- Украинские власти пояснили, зачем они, грубо нарушая Минские соглашения, ввели в действие ударный беспилотник?

- Их власти делают невозмутимое лицо и говорят о защите территории. А вот противники президента Зеленского, в частности, волонтер Бирюков, ярый националист, рассказал некоторые подробности.

Командующий ВСУ разрешил офицерам на местах использовать один самолет с ударными ракетами, они его и использовали. То, что под его крыльями висели ракеты, предназначенные для уничтожения бронетехники, причем импортные, турецкие, и очень дорогие, их не смутило. Поиграли в войну, так сказать. Судя по отсутствию новых сведения о таких геройствах, наверху дали по шапке и рассказали, что из пушки по воробьям не стреляют и орехи микроскопом не колят. Вот ВСУ в плане «Байрактаров» и приутихли.

- Ваше мнение – они ушли из поселка или остались?

- Якобы ушли. Но пока нет данных международных наблюдателей, утверждать наверняка этого нельзя.

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