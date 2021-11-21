Обстрел Ясиноватой 21 ноября 2021 года: Огнем украинской армии повреждена пожарная часть

ВСУ продолжают обстреливать Республики Донбасса. Фото: Фейсбук

В результате украинского обстрела Ясиноватой утром 21 ноября повреждение получило здание пожарной части. Прямым попаданием артиллерийского снаряда повреждено караульное помещение и остекление здания. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- В 8:17 56 пожарно-спасательная часть государственного пожарно-спасательного отряда Ясиноватой подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, - говорится в сообщении. - На момент обстрела в дежурном карауле находились 20 сотрудников, которые успели спуститься в укрытие. Поэтому в результате обстрела никто не пострадал.

Напомним, что в результате обстрела со стороны армии Украины повреждения получил машиностроительный завод.

Тем временем по мнению донецкого политолога Дмитрия Кузьменко, цель ВСУ – максимальное разрушение инфраструктуры Республик Донбасса, особенно зимой.

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