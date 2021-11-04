Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика4 ноября 2021 20:56

Экстренное заявление НМ ДНР: Украинские боевики продолжают целенаправленно дестабилизировать обстановку в зоне конфликта

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Один военнослужащий Республики погиб, еще двое получили ранения
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

В четверг, 4 ноября, вооруженные формирования Украины совершили две провокации в Донецкой Народной Республике. В связи с этим в Управлении Народной милиции ДНР сделали экстренное заявление.

- Украинские боевики продолжают целенаправленно дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, - заявили в НМ Республики.

Отмечается, что на Горловском направлении боевики 25-й бригады произвели обстрел из АГС по району населенного пункта Михайловка, выпустив 45 гранат. На Донецком направлении с позиций 54-й бригады противник осуществил обстрел шестью минами из запрещенного Минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета в направлении поселка шахты «Трудовская» Донецка.

- С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите Республики, погиб наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - говорят в оборонном ведомстве ДНР. – Еще двое военнослужащих Народной милиции получили ранения, им оказана своевременная медицинская помощь.

Военнослужащие Народной милиции Республики открыли ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины.

- С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. По предварительным данным ответным огнем двое украинских боевиков уничтожены, трое получили ранения, - заявили в УНМ ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинские военные преподнесли как героя сапера, который украл у сослуживцев на три тысячи долларов и десятки золотых украшений

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке» о том, что выяснилось при детальном изучении списка безвозвратных потерь 12-го отдельного полка оперативного назначения ВСУ (подробнее)

Украинский кризисИнтересное