Экстренное заявление НМ ДНР: Украинские боевики продолжают целенаправленно дестабилизировать обстановку в зоне конфликта

Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

В четверг, 4 ноября, вооруженные формирования Украины совершили две провокации в Донецкой Народной Республике. В связи с этим в Управлении Народной милиции ДНР сделали экстренное заявление.

- Украинские боевики продолжают целенаправленно дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, - заявили в НМ Республики.

Отмечается, что на Горловском направлении боевики 25-й бригады произвели обстрел из АГС по району населенного пункта Михайловка, выпустив 45 гранат. На Донецком направлении с позиций 54-й бригады противник осуществил обстрел шестью минами из запрещенного Минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета в направлении поселка шахты «Трудовская» Донецка.

- С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите Республики, погиб наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - говорят в оборонном ведомстве ДНР. – Еще двое военнослужащих Народной милиции получили ранения, им оказана своевременная медицинская помощь.

Военнослужащие Народной милиции Республики открыли ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины.

- С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. По предварительным данным ответным огнем двое украинских боевиков уничтожены, трое получили ранения, - заявили в УНМ ДНР.

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