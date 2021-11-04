ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ продолжают обстреливать ДНР. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования Украины обстреляли село Михайловка, что в Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 12.00 с украинских позиций со стороны населенного пункта Верхнеторецкое, - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что по району села Михайловка киевские силовики выпустили 45 гранат из АГС.

- Информация о пострадавших и новых разрушениях не поступала. По данным представительства, украинская сторона в СЦКК продолжила игнорировать запросы ДНР об оперативном установлении тишины, - сказали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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Задействовать координационный механизм для установления тишины не удалось (подробнее)