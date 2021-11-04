Украинские военные за сутки три раза обстреляли Республики Донбасса

Республики Донбасса продолжают подвергаться украинским обстрелам. За прошедшие сутки киевские силовики три раза открывали огонь. Два раза был нарушен режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, один раз на линии соприкосновения с ЛНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что обстрелам украинских военных подверглись поселок шахты им. Гагарина на горловском направлении и село Коминтерново на мариупольском направлении.

- При обстрелах противник применял мины калибром 82 миллиметра, гранатометы. Всего было выпущено восемь боеприпасов, - заявили в СЦКК.

В ЛНР обстрелу подвергся район Золотого-5. Огонь велся украинскими военными из станкового противотанкового гранатомета.

Также сообщается, что попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной.