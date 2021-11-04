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Политика4 ноября 2021 10:48

Украинские военные за сутки три раза обстреляли Республики Донбасса

Задействовать координационный механизм для установления тишины не удалось
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Республики Донбасса продолжают подвергаться украинским обстрелам. За прошедшие сутки киевские силовики три раза открывали огонь. Два раза был нарушен режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, один раз на линии соприкосновения с ЛНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что обстрелам украинских военных подверглись поселок шахты им. Гагарина на горловском направлении и село Коминтерново на мариупольском направлении.

- При обстрелах противник применял мины калибром 82 миллиметра, гранатометы. Всего было выпущено восемь боеприпасов, - заявили в СЦКК.

В ЛНР обстрелу подвергся район Золотого-5. Огонь велся украинскими военными из станкового противотанкового гранатомета.

Также сообщается, что попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной.