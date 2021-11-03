«Красный Крест» привез для жителей захваченной ВСУ Старомарьевки уголь

Жителей Старомарьевки МККК не оставляет в беде. В прошлые года помогали им курами-несушками и кормом для птиц. Фото: МККК

В начале этой недели Международный Комитет Красного Креста (МККК) привез в поселок Старомарьевка Тельмановского района, недавно захваченный украинской армией, больше 150 тонн угля.

- Сейчас не каждой семье по карману купить угля на зиму, да и привезти его в поселок теперь стало сложно. Но нам удалось доставить топливо в Старомарьевку, по две с половиной тонны выгрузили возле каждого двора. Этого жителям хватит до весны, - рассказали «КП» сотрудники «Красного Креста».

По данным Международного Комитета Красного Креста, в поселке сейчас живут 114 человек. Каждый из них получил по продуктовому и гигиеническому набору, а также по 18 литров питьевой воды. Кроме того, семьям раздали аккумуляторные лампы на случай отключения света.

Жителей Старомарьевки МККК не оставляет в беде. В прошлые года помогали им курами-несушками и кормом для птиц. Фото: МККК

- В продуктовых наборах гречка, рис, мука, сахар, дрожжи, масло, мясные и рыбные консервы. В гигиенических – шампунь, стиральный порошок, зубная паста, мыло, туалетная бумага, - рассказали сотрудники «Красного Креста».

МККК помогает Старомарьевке, которая еще недавно находилась в «серой зоне», с начала конфликта в Донбассе. И будет помогать и дальше, заявили в Комитете, по возникающим потребностям.

«КП» сообщала, что Старомарьевку украинская армия захватила 26 октября. ВСУ воспользовались тем, что там не было подразделений Республики. Согласно Минским соглашениям, поселок входил в подчинение Донецкой Народной Республики.

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