Украинские военные выпустили по окраине Донецка шесть мин калибром 120 миллиметров

ВСУ продолжают обстреливать Республики Донбасса. Фото: Фейсбук

Украинские военные вновь обстреляли Донецкую Народную Республику, применив крупнокалиберное вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Войска Киева нанесли минометный удар по поселку шахты «Трудовская» на западе Донецка. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Огонь был открыт в 14.10 со стороны подконтрольной Киеву Марьинки. Было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, незадолго до этого под обстрелом украинских военных оказались окрестности села Михайловка к югу от Горловки. В полдень киевские силовики открыли огонь с позиций со стороны населенного пункта Верхнеторецкое. По селу Михайловка было выпущено 45 гранат из автоматического станкового гранатомета.

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