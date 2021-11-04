Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате агрессии украинских боевиков – погиб военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики. Еще двое – получили ранения. Им своевременно оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

В НМ Республики отметили, что сегодня вооруженные формирования Украины подвергли обстрелам Донецк и Горловку.

В связи с этим было принято решение на открытие ответного огня по позициям вооруженных формирований Украины.

- С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. По предварительным данным ответным огнем двое украинских боевиков уничтожены, трое получили ранения, - сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

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