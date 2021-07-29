Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться

Война в Донбассе продолжается восьмой год Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Официальный Киев в разы увеличил обстрелы территории Донецкой Народной Республики из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- На сегодняшний день ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает ухудшаться, - говорится в заявлении. - Особую обеспокоенность в последнее время вызывает значительное обострение на южных рубежах Республики. Официальный Киев в разы увеличил обстрелы территории Республики из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

По данным Представительства, с 26 по 29 июля вооруженные формирования Украины восемь раз открывали огонь на мариупольском направлении. По населенным пунктам было выпущено 87 боеприпасов. Киевские силовики применяли для обстрелов артиллерию, минометы, гранатометы.

ВСУ продолжают стрелять по ДНР и ЛНР. Фото: штаб ООС

В результате обстрелов, 28 июля, погибли трое защитников Донецкой Народной Республики.

- Вчера днем в результате этих обстрелов погибли трое военнослужащих Народной милиции ДНР: старший лейтенант Кит А.С., 1981 года рождения; ефрейтор Платов В.Ю., 1972 года рождения.; рядовой Пефтиев В.В., 1979 года рождения. Еще один военнослужащий 1993 года рождения получил тяжелые множественные осколочные ранения, - говорится в заявлении СЦКК.

В представительстве ДНР в СЦКК выразили глубокие соболезнования всем родным и близким погибших героев Республики.

- С каждым днем, представители власти и военного командования Украины совершают все больше вопиющих преступлений, не скрывая того факта, что они открывают огонь по защитникам Республики, - сказали в Представительстве.

Отмечается, что по всем фактам агрессии со стороны вооруженных формирований Украины проводятся соответствующие разбирательства. Из результаты направляются украинской стороне через ОБСЕ. А от имени полномочного представителя ДНР в Контактной группы Натальи Никоноровой - Специальному представителю Миссии в Украине Хайди Грау и Главе ОБСЕ Яшару Халиту Чевику.

- Продолжающиеся открытые целенаправленные вооруженные провокации, рост количества обстрелов с применением артиллерии и минометов свидетельствуют о намеренных попытках срыва действующих договоренностей украинской стороной, - сказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Представители ДНР в СЦКК зафиксировали последствия украинского обстрела поселка Старомихайловка. Фото: ДНР в СЦКК

Тем временем, в результате украинского обстрела в Старомихайловке, что на окраине Донецка, повреждены жилые дома.

Обострение ситуации фиксируют и в Луганской Народной Республике. Из-за обстрелов поселков Золотое-5, Калиново и Голубовское - военнослужащие Народной милиции ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ.

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