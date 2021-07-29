Представительство ДНР в СЦКК: Особую обеспокоенность в последнее время вызывает значительное обострение на южных рубежах Республики

ВСУ продолжают обстрелы Республики. Фото: штаб ООС

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместно центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что на сегодняшний день ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает ухудшаться.

- Особую обеспокоенность в последнее время вызывает значительное обострение на южных рубежах Республики. Официальный Киев в разы увеличил обстрелы территории Республики из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, - говорится в заявлении.

С 26 по 29 июля вооруженные формирования Украины восемь раз открывали огонь на мариупольском направлении. По населенным пунктам было выпущено 87 боеприпасов. Киевские силовики применяли для обстрелов артиллерию, минометы, гранатометы.

Напомним, трое военнослужащих ДНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. Еще один защитник Республики с осколочными ранениями доставлен в больницу.

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