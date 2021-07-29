Военнослужащие ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ

Бойцы ЛНР открыли ответный огонь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из-за обстрелов территории Луганской Народной Республики, для защиты мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, военнослужащие Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинских вооруженных формирований, с которых велась стрельба. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Руководствуясь указаниями главы Республики и пунктом «е» Дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенных Минскими договоренностями вооружения, погасив огневую активность противника откуда велся обстрел, - сообщили в Народной милиции Республики.

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия пять раз нарушила режим прекращения огня в Луганской Народной Республики, обстреляв Золотое-5, Калиново и Голубовское.

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