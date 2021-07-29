Трое военнослужащих ДНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ

Война в Донбассе продолжается восьмой год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики продолжают нарушать режим тишины в Донбассе. В Народной милиции Республики заявили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли трое защитников. Еще один военнослужащий с множественными осколочными ранениями был доставлен в больницу Донецка.

В НМ ДНР выразили искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Также в оборонительном ведомстве обратилась к международным наблюдателям.

- Призываем зафиксировать очередной факт нарушения перемирия украинскими оккупантами, повлекшего за собой гибель и ранения наших военнослужащих и добиться от украинской стороны строго соблюдения действующих договоренностей и отказа от эскалации конфликта, - говорится в заявлении НМ ДНР.

Украинская сторона применяет при обстрелах Республик Донбасса тяжелое вооружение. Все чаще в ход идут мины калибром 120 миллиметров. При этом Киев никак не реагирует на запросы режима тишины, которые поступают от Представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелом ВСУ оказался населенный пункт Новая Марьевка, по которому было выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров. Защитники Республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ с целью защиты мирного населения. Военнослужащие ДНР применили незапрещенное Минскими договоренностями вооружение и подавили огневую активность противника.

- В результате ответных действий уничтожен минометный расчет 93-й бригады ВСУ, трое украинских боевиков получили ранения, - заявили в НМ ДНР.

В оборонительном ведомстве настоятельно порекомендовали украинским боевикам не выполнять преступные приказы их командования и соблюдать режим тишины с целью сохранения своих жизней.

- Настоятельно требуем от международных наблюдателей немедленного реагирования! До тех пор, пока украинские боевики не будут привлечены к ответственности за свои преступления, будет продолжаться террор населения Донбасса, - говорится в обращении.

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