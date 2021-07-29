Экстренное заявление НМ ДНР: В результате ответного огня ранены трое украинских боевиков

Защитники ДНР открыли ответный огонь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики снова обстреляли территорию ДНР. Под обстрелом оказался населенный пункт Новая Марьевка, по которому было выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Республики.

Защитники Республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ с целью защиты мирного населения. Военнослужащие НМ ДНР применили незапрещенное Минскими договоренностями вооружение и подавили огневую активность противника.

- В результате ответных действий уничтожен минометный расчет 93-й бригады ВСУ, трое украинских боевиков получили ранения, - заявили в НМ ДНР.

Также в оборонительном ведомстве настоятельно порекомендовали украинским боевикам не выполнять преступные приказы их командования и соблюдать режим тишины с целью сохранения своих жизней.

- Настоятельно требуем от международных наблюдателей немедленного реагирования! До тех пор, пока украинские боевики не будут привлечены к ответственности за свои преступления, будет продолжаться террор населения Донбасса, - говорится в обращении.

Читайте также

В ДНР погибли трое защитников в результате обстрелов со стороны ВСУ

Народная милиция Республики призвала международных наблюдателей добиться от украинской стороны строго соблюдения договоренностей (подробнее)