В ДНР погибли трое защитников в результате обстрелов со стороны ВСУ

В Результате обстрелов со столоны украинских боевиков в Донецкой Народной Республике погибли трое защитников. Еще один военнослужащий с множественными осколочными ранениями был доставлен в больницу Донецка. Об этом заявили в НМ ДНР.

В оборонительном ведомстве Республики выразили искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Также НМ ДНР обратилась к международным наблюдателям.

- Призываем зафиксировать очередной факт нарушения перемирия украинскими оккупантами, повлекшего за собой гибель и ранения наших военнослужащих и добиться от украинской стороны строго соблюдения действующих договоренностей и отказа от эскалации конфликта, - говорится в заявлении НМ ДНР.

Стоит отметить, что украинская сторона применяет при обстрелах Республик Донбасса тяжелое вооружение. Все чаще в ход идут мины калибром 120 миллиметров. При этом Киев никак не реагирует на запросы режима тишины, которые поступают от Представительства ДНР в СЦКК.

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