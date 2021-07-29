Украинские солдаты обстреляли Золотое-5, Калиново и Голубовское в ЛНР

ВСУ продолжают обстрелы Республик Донбасса. Фото: штаб ООС

Пять раз за сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня, обстреляв три населенных пункта Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново и поселка Голубовское, - говорится в сообщении.

В представительстве Республики в СЦКК рассказали, что киевские силовики вели огонь по территории ЛНР из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия.

Тем временем, за сутки ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Киевские силовики выпустили по территории ДНР 68 боеприпасов. Утром, 29 июля, армия Украины подвергла артиллерийскому и минометному обстрелу юг Республики.

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Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК (подробнее)