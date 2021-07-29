За сутки ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики

ВСУ продолжают обстрелы ДНР. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз, – говорится в сообщении.

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 68 единиц.

- При обстрелах использовались минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы (АГС), - рассказывают в СЦКК. - На донецком направлении под обстрел попал район села Веселое, на горловском – поселков шахты им. Гагарина и Зайцево (Южное), на мариупольском – окрестности сел Ленинское и Новая Марьевка.

Напомним, утром 29 июля, украинская армия подвергла массированному артиллерийскому и минометному обстрелу юг ДНР.

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