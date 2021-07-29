Утром 29 июля ВСУ нанесли массированный артиллерийский и минометный удар по югу ДНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины, утром 29 июля, открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики. Для обстрелов населенных пунктов киевские силовики применяли артиллерию и минометы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По Саханке украинская армия открыла огонь в 6.20. Было выпущено 15 122-миллиметровых артиллерийских снарядов.

В 8.40 ВСУ начали обстрел Ленинского. По селу киевские силовики выпустили пять 120-миллиметровых мин.

- Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма, - сказали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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