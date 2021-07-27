Из рук выпал снаряд, или взорвался грузовик: Что на самом деле произошло у ВСУ под Галициновкой?

ВСУ традиционно списывает небоевые потери на боевые. ФОТО: Штаб ООС

Военные Республики такие заявления опровергают и говорят о циничной провокации со стороны Киева.

Вечер понедельника, помимо традиционных обстрелов со стороны ВСУ, ознаменовался «боями на информационном фронте».

Командование украинской Операции объединенных сил (ООС) , накануне приказавшее открыть огонь из крупнокалиберной артиллерии по окраине Горловки, вдруг заявило, что у них пострадали артпозиции вблизи села Галициновка Марьинского района и есть четверо раненых. Якобы из-за огня со стороны ДНР.

В свою очередь, заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин эти обвинения опроверг и сказал, что по данным разведки, у ВСУ взорвался грузовик, на котором они везли снаряды.

- Командование ООС продолжило циничную практику выдавать небоевые потери, как полученные в результате боевых действий, - отметил Басурин.

Источники «Комсомолки» в военном ведомстве уточнили, что детали происшедшего неизвестны. То ли снаряды везли на грузовике ЗиЛ советского выпуска, то ли инцидент произошел при разгрузке боеприпасов.

- Снаряды для их гаубиц часто старше солдат, которые ведут ими огонь. С ними надо быть крайне осторожным. А с дисциплиной в рядах ВСУ большие проблемы, - сказал наш источник.

Военные ДНР не отрицают, что в понедельник отвечали на огонь ВСУ. Но разрешенными Минскими соглашениями видами вооружений, которыми, при всем желании, до Галициновки не достать.

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