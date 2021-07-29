В результате украинского обстрела в Старомихайловке повреждены жилые дома

ВСУ стреляют по жилым кварталам (архивное фото)
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Старомихайловка, что на окраине Донецка, повреждены жилые дома. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- По уточненным данным в ночь на 29 июля в результате минометного обстрела со стороны ВФУ повреждены жилые дома по следующим адресам: улица Дальневосточная, 8 «б» – повреждены кровля и фасад; улица Ленина, 29 – повреждена хозпостройка.
В СЦКК рассказали, что жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
- Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства, - сообщили в Представительстве.
Ранее сообщалось, что утром, 29 июля, ВСУ нанесли массированный артиллерийский и минометный удар по югу ДНР. Под обстрел попали Саханка и Ленинское.
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