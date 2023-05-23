В результате обстрелов ВСУ восемь мирных жителей ранены в ДНР 23 мая

ДНР под огнем ВСУ. Фото: Телеграм мэра Горловки Ивана Приходько

Сегодня, 23 мая, в результате обстрелов ВСУ Донецкой Народной Республики ранены восемь мирных жителей. Такие данные Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ТРИ РЕБЕНКА РАНЕНЫ В ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ

Так, в Кировском районе Донецка ранены три ребенка и два взрослых мирных жителя. Дети пострадали на территории 77-й школы, мужчина с женщиной - возле здания по соседству.

- По улице Кирова, 429 ранена девочка 2010 года рождения, парень-подросток 2006 года рождения и парень 2004 года рождения. По улице Кирова, 431 ранены мужчина 1962 года рождения и женщина 1962 года рождения, - говорится в сводке СЦКК.

ОТКРЫВАЛИ ОГОНЬ ТРИ РАЗА ЗА ЧАС

Ранее сообщалось о ранении мирного жителя на улице Петровского в одноименном районе Донецка. Пострадавшему оказали помощь в травмпункте горбольницы № 14.

Два мирных жителя ранены в прифронтовой Ясиноватой. Мужчина и женщина пострадали на улице Тычины.

По данным СЦКК, по Ясиноватой выпущено одиннадцать снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО). Тогда же шестнадцать реактивных снарядов, поставленных странами НАТО, разорвались в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка. Противник трижды за один час открывал огонь по жилым кварталам. К счастью, обошлось без жертв.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последний звонок прозвенел в 254 школах ДНР 23 мая

Еще в 335 школах Республики линейки прошли виртуально (подробнее)