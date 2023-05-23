При обстреле ВСУ трое детей получили ранения на территории школы №77 в Донецке

Пострадавших госпитализировали
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Сегодня, 23 мая, в Донецке в Кировском районе трое детей пострадали на территории 77-й школы. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.
- Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях при обстреле украинскими фашистами территории школы № 77 Кировского района Донецка. Ранения получили три ребенка, которые во время обстрела находились во дворе учебного заведения. При первых взрывах они смогли укрыться в здании, - проинформировал донецкий градоначальник.
По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), всего на территории школы № 77 пострадали три человека - парень 2004 года рождения, подросток 2006 года рождения и девочка 2010 года рождения.
Возле соседнего со школой здания ранены мужчины 1960 и 1962 года рождения, женщина 1962 года рождения.
Военные эксперты СЦКК зафиксировали повреждения здания школы и ДК имени Абакумова.
Напомним, что 23 мая в школах ДНР прозвенел Последний звонок. Торжественные линейки прошли в помещениях 254 школ. Еще в 335 школах нового региона Последний звонок прозвенел онлайн. В этом году 9 класс окончили 14 504 выпускника, 11-й - 9 207.
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