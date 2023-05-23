Последний звонок прозвенел в 254 школах ДНР 23 мая

В этом году торжественные линейки прошли в зданиях школ или онлайн Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Киевскому режиму не удалось сорвать выпускникам школ Донецкой Народной Республики праздник Последнего звонка. 23 мая торжественные линейки прошли в 254 школах. Еще в 335 школах нового региона Последний звонок прозвенел онлайн.

В Министерстве образования и науки «Комсомольской правде» сообщили, что в этом году 9 класс окончили 14 504 выпускника, 11-й - 9 207.

ВЫБРАЛА ПРОФЕССИЮ ПЕДАГОГА

Выпускнице 11 класса школы №55 прифронтовой Горловки Софии Мирошниченко дистанционное обучение позволило подготовиться к успешному прохождению государственной итоговой аттестации и ЕГЭ.

- Я выбрала изучение отечественной филологии своей профессией, определилась с учебным заведением - Горловский институт иностранных языков, - делится с «КП» выпускница. - Поняла, что хочу стать педагогом, в старших классах. Именно мои учителя вдохновили на выбор дальнейшего пути, своим примером показали, что учитель - это нужная и важная профессия. Всем жителям страны необходимо принять действительность и вызов, брошенный нашими противниками. Но, несмотря на это, каждый выпускник и ученик нашей школы почувствовал торжественность «Последнего звонка», даже будучи перед монитором компьютера.

В этом году торжественные линейки прошли в зданиях школ или онлайн Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ГОД ОТКРЫТИЙ И ИСПЫТАНИЙ

Прошедший учебный год для школьников, учителей и родителей выдался испытанием.

- Благодаря Министерству образования и науки, Министерству Просвещения России у нас появилась возможность подключения к таким образовательным ресурсам как электронная школа, Цифровой образовательный контент, Сферум и многим другим. Цифровая среда позволяет организовать учебный процесс, ни в чем не уступающий по своим дидактическим возможностям традиционному, а во многом и превосходящим его. Именно она дала возможность нашим выпускникам качественно подготовится к прохождению испытаний вступительной компании, - рассказала «КП» директор школы №55 Горловки Ия Невская.

Минувший учебный год директор Шахтерской средней школы Малоорловки Светлана Марич назвала годом открытий.

- В школах Республики преподавание проходило по новым федеральным образовательным стандартам, программам, синхронизированным с российским законодательством. За последний год открыты спортклубы и школьные театры. Сегодня учителя работают над тем, чтобы дети не только знали, но и умели использовать полученные знания в жизни, поэтому были открыты профильные классы, где знакомят с основами будущей профессии, - сообщила Светлана Викторовна.

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