Глава ДНР поздравил выпускников с окончанием учебного года

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Школьные годы для нынешних выпускников Донецкой Народной Республики пришлись на долгий период военного конфликта, но они справились с трудностями и показали высокий уровень знаний, сказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Этот учебный год был очень сложным, я имею в виду те школы, где обучение проходило в дистанционном формате. Но все справились с трудностями, и наши учащиеся продолжают показывать высокий уровень знаний. 128 школьников из ДНР стали призерами всероссийских олимпиад и других конкурсов, - рассказал Денис Пушилин.

Руководитель региона обратился к выпускникам:

- Ваши школьные годы пришлись на долгий период военного конфликта. Вы сильные уже по факту того, что достойно справились со всеми трудностями. Будьте успешными, любой вызов превращайте в новые возможности и перспективы, используйте все шансы, которые вам даются! А дается сейчас многое, потому что Россия действительно страна возможностей.

Денис Пушилин пожелал ребятам доброго, успешного и счастливого жизненного пути.

Он также отметил, что учителя своим беззаветным трудом помогли ученикам с их успехами, а родители активно помогали своим детям в организации дистанционного обучения.

Глава региона пожелал школьникам хороших каникул, «чтобы с 1 сентября с новыми силами приступить к учебе».

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