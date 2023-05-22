104 героических года: В Мариуполе поздравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Степана Волошина

Степану Волошину - 104 года! Фото: t.me/Денис Пушилин

Сегодня, 22 мая, свой 104-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Мариуполя Степан Волошин. Поздравляли Степана Васильевича представители власти, волонтеры и простые горожане.

- Какая же закалка у этих людей, у наших ветеранов Великой Отечественной войны! Такое горнило испытаний пройти, трудиться всю жизнь и сохранить бодрость духа, жизнелюбие. К таким людям относится мариуполец Степан Васильевич Волошин. Степан Васильевич, горжусь знакомством с Вами. Желаю Вам прежде всего здоровья, энергии, заботы окружающих и прожить еще много-много лет! – поздравил Степана Волошина временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Степану Волошину - 104 года! Фото: t.me/Олег Моргун

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун отметил, что со дня освобождения города от киевского режима прошел уже год, на протяжении которого люди не боясь нацистских нападков чествовать героев Великой Отечественной войны.

- Степан Васильевич был одним из первых, кто голосовал за вступление в состав Российской Федерации, так как по его словам, пройдя всю Европу, он воочию увидел, что лучше людей, чем в России нет, - подчеркнул Моргун.

Степану Волошину - 104 года! Фото: t.me/Олег Моргун

Мэр Мариуполя пожелал ветерану доброго здоровья и долгих лет, а также вручил подарки. Без слов поддержки и внимания не оставила Степана Васильевича и молодежь Республики. Добровольцы «Молодой Республики» и Молодой Гвардии Единой России ДНР подготовили для ветерана сладкие и вкусные подарки.

Степану Волошину - 104 года! Фото: t.me/Олег Моргун

Степан Васильевич Волошин прошел Советско-финскую войну. После нее поступил в военное училище и сразу после его окончания пошел защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. В ходе Великой Отечественной войны прошел всю Европу. Принимал участие в боях на Курской дуге, в освобождении Финляндии, Бессарабии. День Победы встретил в Праге.

За свои подвиги Степан Волошин был награжден многочисленными орденами и медалями, включая орден «Красной Звезды». А после войны всю жизнь работал на заводе в Мариуполе.

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