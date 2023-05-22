Первая автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря финишировала в новых регионах России

Первый кольцевой проезд вокруг внутреннего моря страны. Фото: «Россия – страна возможностей»

К пятилетнему юбилею со дня создания платформы «Россия – страна возможностей» была организована первая автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря – внутреннего моря страны. В общем итоге колона брендированного транспорта преодолела 2 800 километров.

- Президент России Владимир Путин в конце прошлого года отметил, что «Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю». Поэтому кольцевой объезд, который участники автомобильной экспедиции совершили вокруг него, стал символом нерушимого исторического единства регионов России. Путь пролегал через 11 регионов России, - сообщили в организации.

На финальном отрезке пути участники автомобильной экспедиции посетили новые регионы. В Мариуполь колона прибыла в первую годовщину освобождения города – 20 мая. В городе участники экспедиции посетили памятные места – Вечный огонь, мемориал, посвященный подвигу Воинов-освободителей, а также памятный знак «Воинам-освободителям 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизий «Пушка». Они почтили память воинов, погибших в сражениях, и возложили цветы.

Участники автоэкспедиции в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Участники автоэкспедиции в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

- Славный город Мариуполь рад приветствовать команду первой автомобильной экспедиции президентской платформы «Россия – страна возможностей» вокруг Азовского моря в день своего освобождения, - говорит руководитель отдела реализации специальных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Варяница. - Важно, чтобы те возможности, которыми все россияне пользуются уже пять лет, стали максимально доступны для жителей Мариуполя и всей Донецкой Народной Республики, и наши коллеги, которые приехали сегодня делают все возможное для того, чтобы рассказать вам о проектах, помочь в них участвовать.

- Президентская платформа «Россия – страна возможностей» ведет активную работу с молодежью в новых регионах России. Мероприятия, проводимые под эгидой Президента Российской Федерации важны – они дают надежду на будущее, дают возможность людям выжить, морально и психологически укрепиться, - отмечает глава администрации Мариуполя Олег Моргун. - Мы не только помним то, что было в прошлые годы, но уже выстраиваем новое общество. К сожалению, за последние восемь лет было много сделано негативного и уже нескольким молодым поколениям нам предстоит показать и рассказать, что у нас есть история, есть вера, у нас есть предки, которые были героями, победителями в той большой войне.

Команда автоэкспедиции побывала на Саур-Могиле. Фото: «Россия – страна возможностей»

Первый кольцевой проезд вокруг внутреннего моря страны. Фото: «Россия – страна возможностей»

Также команда экспедиции побывала на территории мемориального комплекса «Саур-Могила».

- Это памятное место, где шли бои в 1943 году, это место освобождалось дважды – нашими дедами и прадедами, и в 2014 году ополченцами Донецкой Народной Республики. Это место, которое привлекает десятки тысяч людей. За моей спиной воин, который смотрит в небо – воин, символизирующий стойкость наших солдат, их мужество и героизм, проявленные при освобождении и обороне Саур-Могилы. Очень важно, что мемориал возродился, и теперь здесь находится монумент не только воинам-освободителям 1943 года, но и тем, кто защищал Саур-Могилу в 2014 году, – отметил Директор по коммуникациям организации «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда.

В новые регионы команда «Россия – страна возможностей» приехала также с гуманитарной миссией. Фото: «Россия – страна возможностей»

В новые регионы России команда «Россия – страна возможностей» приезжала также с гуманитарной миссией. Участники экспедиции привезли русскую классику, гордость русской литературы – творчество Пушкина, Достоевского, Толстого, Блока, Ахматовой, Гумилева. Также для молодёжных центров, музеев и сельских школ были закуплены и переданы необходимые для творчества и занятий спортом вещи, приобретенные на личные средства сотрудников президентской платформы.

Финишировала автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря в Луганской Народной Республике.

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