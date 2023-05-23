В школах Мариуполя прозвенел Последний звонок

Торжественные линейки прошли во всех школах Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Мероприятия, посвященные любимому празднику учеников, прошли во всех школах Мариуполя. Для одних учащихся этот день означает прощание со школьной скамьей и начало студенческой жизни, для других последний звонок знаменует старт больших каникул - летнего отдыха в восстанавливаемом Мариуполе.

Последний звонок в 65-й школе Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Старшеклассники, которые уже завершили свой школьный этап жизни, в очередной раз сожалеют, что не могли проходить учебу раньше в тех условиях, которые были созданы после освобождения города. А вот ученики младших и средних классов сегодня рады вдвойне – впереди летние каникулы, отдых в детских лагерях по всей России и начало учебного года в любимой новой школе.

Последний звонок в 65-й школе Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Последний звонок в 65-й школе Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

– Я в пятом и шестом классах в начале лета очень нехотя представлял себе приблежающееся 1 сентября, - рассказывает ученик 8-Б класса Аркадий. – Вспоминал столовую, в которой пахло всеми блюдами, приготовленными за всю историю существования нашей школы. В этом году я здесь, а мой брат в соседней школе №7 пребываем в шоке от нашего общепита, это был разрыв шаблонов в хорошем смысле слова! – и действительно, посещая мероприятия в отремонтированных учебных заведениях Мариуполя иногда, волей-не волей переносишь себя в свои годы проведенные за партой школы середины нулевых… С уверенностью можно сказать, подрастающее поколение Мариуполя с гораздо большей ностальгией будет вспоминать свои школьные годы.

Последний звонок в 65-й школе Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Последний звонок в 65-й школе Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Сегодня на празднике присутствовал глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Он тепло поздравил учащихся, родителей и учителей

- Сегодня праздник и всех родителей, бабушек и дедушек, которые поддерживали учеников на протяжении года. Им – особая благодарность за терпение, понимание и активное участие в воспитании настоящих патриотов родного города и страны, - сказал Олег Моргун.

Последний звонок в 65-й школе Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Несмотря на посещение освобожденного Артемовска, Глава ДНР Денис Пушилин не забыл передать слова поздравления учащимся всей Республики.

Последний звонок в 65-й школе Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

– Дорогие выпускники! Ваши школьные годы пришлись на долгий период военного конфликта. Вы сильные уже по факту того, что достойно справились со всеми трудностями. Будьте успешными, любой вызов превращайте в новые возможности и перспективы, используйте все шансы, которые вам даются! А дается сейчас многое, потому что Россия действительно страна возможностей. Желаю вам доброго, успешного, счастливого жизненного пути!

Последний звонок в 65-й школе Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Отметим, что сейчас в Мариуполе работают двадцать отремонтированных после освобождения Мариуполя школ. Ожидается, что до конца этого года таковых будет уже сорок.

Последний звонок в 65-й школе Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

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