Мэр Кулемзин: Двое детей ранены при обстреле школы в Донецке

Пострадавших увезла скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое школьников получили ранения при обстреле украинскими войсками территории школы № 77 в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, во время артобстрела во дворе учебного заведения находились люди. При первых же взрывах они смогли укрыться в здании. Пострадавшим вызвали скорую помощь.

Известно, что один из них - ученик этой школы 2006 года рождения. Ранения также получила девочка 2010 года рождения, учащаяся школы № 98.

- Пострадавшую увезли в больницу машиной скорой помощи, - проинформировал мэр.

Напомним, сегодня, 23 мая, в 254 школах региона прозвенел Последний звонок. Еще в 335 школах Республики линейки прошли виртуально. Учебный год завершился для 153 тысяч школьников в Донецкой Народной Республике.

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