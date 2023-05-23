23 мая учебный год завершился для 153 тысяч школьников в ДНР

Более 1200 учеников ДНР отмечены медалью «За особые заслуги в обучении» Фото: Ксения МАТВЕЙЧУК

Порядка 153 тысяч школьников из Донецкой Народной Республики сегодня окончили учебный год. Девятый класс закончили 14504 учеников, а 11 — 9207. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Учебный год окончен для 153 тыс. обучающихся. От всей души поздравляю вас, ребята! С особенными чувствами этот праздник встречают выпускники. В этом году 9 класс оканчивают 14504 школьника, 11 класс – 9207 ребят. И я хочу пожелать вам, наши дорогие выпускники, чтобы все ваши самые заветные идеи и планы всегда сбывались! — добавила вице-премьер.

Лариса Толстыкина подчеркнула, что в этом году 1212 выпускников Республики отмечены медалью «За особые заслуги в обучении».

Напомним, что ранее учителей, родителей, школьников и выпускников с окончанием учебного года поздравил врил Главы Республики. Денис Пушилин подчеркнул, что, несмотря на все трудности, его удалось пройти достойно.

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