Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Кировском районе Донецка

Пострадавших доставили в больницу (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях при обстреле украинскими фашистами территории школы № 77 Кировского района Донецка. Ранения получили два человека, которые во время обстрела находились во дворе учебного заведения. При первых взрывах они смогли укрыться в здании, — отметил градоначальник.

Алексей Кулемзин подчеркнул, что один из пострадавших — подросток 2006 года рождения.

— Пострадавшим вызвали скорую помощь. Известно, что один из них ученик данной школы 2006 года рождения. Данные второго пострадавшего уточняются, — добавил мэр.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по Ясиноватой. В результате обстрела ранены два мирных жителя.

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